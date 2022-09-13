МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" установила финальный ориентир ставки купонов в размере 3,05% по биржевым облигациям объемом выпуска не менее 10 миллиардов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Роснефть" снизила ориентир купона по облигациям в юанях, заявил источник

Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку купона на уровне не выше 3,15%. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до интервала в 3,05-3,1%.

"Роснефть" во вторник собирает заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 002Р-12 с двухлетней офертой и полугодовыми купонами. Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября. Организаторами выступают "Всероссийский банк развития регионов", Газпромбанк, БК "Регион" и "Московский кредитный банк".