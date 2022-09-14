МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Компания "Русгидро" установила на уровне не выше 9,15% годовых ориентир ставки купонов биржевых облигаций готовящегося размещения на 15 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. Источник: "Роснефть" увеличила объем размещения облигаций в юанях

Компания во вторник собирает заявки инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серии БО-П06 с полугодовыми купонами.

Техническая часть размещения предварительно запланирована на 20 сентября.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и "Московский кредитный банк".