"Русгидро" установила ориентир купона по облигациям
"Русгидро" установила ориентир купона по облигациям на 15 миллиардов рублей в пределах 9,15%
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Компания "Русгидро" установила на уровне не выше 9,15% годовых ориентир ставки купонов биржевых облигаций готовящегося размещения на 15 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов.
Компания во вторник собирает заявки инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серии БО-П06 с полугодовыми купонами.
Техническая часть размещения предварительно запланирована на 20 сентября.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и "Московский кредитный банк".
https://1prime.ru/Bonds/20220914/838108870.html
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