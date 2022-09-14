"Русгидро" увеличило объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник
Источник: "Русгидро" увеличило объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. "Русгидро" увеличило объем размещения биржевых облигаций с 15 до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 8,5% годовых.
Компания в среду собирала заявки инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серии БО-П06 с полугодовыми купонами. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения в 15 миллиардов рублей и ставку купонов на уровне не выше 9,15% годовых.
Техническая часть размещения предварительно запланирована на 20 сентября.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и "Московский кредитный банк".
https://1prime.ru/Bonds/20220914/838114268.html
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