МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. "Русгидро" увеличило объем размещения биржевых облигаций с 15 до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Русгидро" установила ориентир купона по облигациям

Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 8,5% годовых.

Компания в среду собирала заявки инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серии БО-П06 с полугодовыми купонами. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения в 15 миллиардов рублей и ставку купонов на уровне не выше 9,15% годовых.

Техническая часть размещения предварительно запланирована на 20 сентября.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и "Московский кредитный банк".