МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. "Северсталь" из-за санкций не смогла исполнить обязательства по выплате купона на 12,6 миллиона долларов по выпуску еврооблигаций с погашением в 2024 году, следует из сообщения компании. "Русгидро" увеличило объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник

"ПАО "Северсталь" сообщает, что 16 сентября 2022 г. наступает срок уплаты очередного купонного дохода в размере 12,6 миллионов долларов по выпуску еврооблигаций с погашением в 2024 году (800 миллионов долларов со ставкой 3,15% годовых и сроком погашения в 2024 году). Как сообщалось ранее, в связи с введенными в отношении ПАО "Северсталь" ограничениями со стороны иностранных государств продолжение обслуживания обязательств в соответствии с предусмотренным документацией порядком в настоящий момент невозможно", — сказано в сообщении.

"Северсталь" подала в уполномоченные иностранные регулирующие органы заявления о предоставлении лицензий, необходимых для проведения платежей по еврооблигациям в обычном порядке, но ответов не получила. При этом компания подчеркивает, что располагает достаточными средствами и готова исполнить свои обязательства.

"В настоящий момент ПАО "Северсталь" находится в процессе выработки возможного в текущих условиях варианта обслуживания долга по еврооблигациям 2024 и в ближайшее время планирует вынести его на обсуждение с инвесторами", — говорится в сообщении.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (77,03% акций).