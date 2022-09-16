МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Evraz не будет выплачивать проценты по двум выпускам евробондов — с погашением в 2023 и 2024 годах, по причине отсутствия разрешения со стороны Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), следует из сообщения компании. В Evraz заявили о продаже своего североамериканского дивизиона

"EVRAZ plc объявляет о том, что не будет выплачивать проценты, причитающиеся 20 сентября 2022 года, по своим облигациям со ставкой 5,375% со сроком погашения в 2023 году. Компания также не ожидает выплаты процентов, подлежащих выплате 2 октября 2022 года, по своим Облигациям на 5,250% со сроком погашения в 2024 году", — уточняет компания.

"В настоящее время компании запрещено производить платежи в отношении облигаций 2023 и облигаций 2024 без лицензии OFSI", — добавляется в документе.

Компания отправила соответствующий запрос в адрес OFSI, однако регулятор не предоставил необходимую лицензию. Проблемы с выплатой также могли бы возникнуть из-за технических проблем, так как транзакции проходят через российскую клиринговую систему.

"Компания находится в процессе изучения различных вариантов, которые позволят ей выполнить свои обязательства перед всеми держателями облигаций", — сообщает Evraz.

Отмечается, что компания обладает необходимыми средствами для осуществления выплат. "По состоянию на 30 июня 2022 года консолидированные денежные средства и их эквиваленты компании составляли 793 миллиона долларов", — говорится в сообщении.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, США и Канаде, входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. Крупнейшие бенефициары — Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%). В прошлом году Evraz снизил выпуск стали на 0,4%, до 13,57 миллиона тонн.