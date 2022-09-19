МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Компания "Балтийский лизинг" планирует 27 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом выпуска не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Русгидро" увеличило объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник

Ориентир ставки первого купона установлен на уровне не выше 11% годовых, что соответствует доходности к погашению 11,3% годовых.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-П06 с полугодовыми купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 сентября.

Организаторами выступят БК "Регион", BCS Global Markets, Газпромбанк и "Синара Инвестбанк".