МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. "Норильский никель" в конце сентября — начале октября планирует собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 25 миллиардов рублей и выпуск, номинированный в долларах, объем которого будет определен позднее, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Мосбиржа расширила ограничения для инвесторов из недружественных стран

Компания намерена разместить два выпуска биржевых облигаций на срок три-пять лет с полугодовыми купонами. Ориентир доходности рублевого выпуска — премия не выше 100 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через три-пять лет, ориентир ставки купона выпуска в долларах — не выше 4,5%.

Номинал облигаций — 1 тысяча рублей и 100 долларов соответственно. Условия выпусков предусматривают расчеты по облигациям в рублях. Техническая часть размещения ожидается в начале октября.

Организаторами выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк", БК "Регион" и Россельхозбанк.