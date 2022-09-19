МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. "Газпром" готовит второй выпуск замещающих облигаций — в объеме 850 миллионов фунтов стерлингов, говорится в сообщении компании. "Норникель" соберет заявки на облигации в рублях и долларах

Речь о российских облигациях, замещающих еврооблигации компании серии 42, права на которые учитываются российскими депозитариями. Евробонды серии 42 с погашением в 2024 году были выпущены Gaz Capital в 2017 году на сумму 850 миллионов фунтов со ставкой купона в размере 4,25% годовых.

Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Ориентировочный срок сбора книги заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 42 на замещающие облигации намечен на период с 23 по 29 сентября. Расчеты по обмену запланированы на первую неделю октября.

Ранее компания в период с 12 по 15 сентября собирала заявки на замещающие облигации объемом 750 миллионов долларов – российские облигации, замещающие еврооблигации "Газпрома" серии 41, права на которые учитываются российскими депозитариями.

Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их еврооблигации.