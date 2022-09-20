МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, во вторник снизился на 1,2%, откатившись к июньским уровням, свидетельствуют данные Московской биржи. Российский рынок акций упал максимально с 24 февраля

По итогам основной торговой сессии индекс RGBI опустился до отметки 132,47 пункта. На данном уровне индикатор в последний раз наблюдался 16 июня этого года. Снижение цен ОФЗ продолжается уже вторую сессию подряд, ускорившись на сигналах Банка России о сужении пространства для снижения ключевой ставки.

"После заседания ЦБ РФ доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ выросли на 25-30 базисных пунктов (по итогам понедельника) – инвесторы фиксировали позиции на заявлениях ЦБ, что цикл смягчения денежно-кредитной политики, скорее всего, близок к завершению. При этом глава ЦБ отдельно отметила бюджетные риски: ускоренный рост расходов федерального бюджета может давать проинфляционные эффекты, и в долгосрочном плане это несет риски ужесточения денежно-кредитной политики", — прокомментировал РИА Новости управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

Во вторник распродажи ОФЗ усилились – к ужесточению риторики ЦБ добавились геополитические риски: инвесторы опасаются новой порции санкций на финансовый сектор РФ, продолжает эксперт. В моменте доходность десятилетних ОФЗ достигла 10% годовых. "На наш взгляд, на данном уровне коррекция может приостановиться, и инвесторы займут выжидательную позицию", — считает Грицкевич.

На этом фоне Минфин России объявил о планах 21 сентября на аукционах по размещению облигаций федерального займа предложить бумаги на 30 миллиардов рублей. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 20 миллиардов рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 10 миллиардов рублей.

"Не исключаем, что Минфин может отменить размещение завтра с утра перед аукционами. Вместе с тем объемы остаются относительно небольшими (30 миллиардов рублей) и кардинально не могут повлиять на рынок. В целом для размещения данного объема вполне достаточно заявок от нескольких банков из числа системно значимых", — отметил эксперт.