МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российские компании до конца года разместят облигации в объеме не более 500 миллиардов рублей, прогнозируют эксперты АКРА в обзоре, который имеется в распоряжении РИА Новости. АКРА: иностранные компании увеличат присутствие на долговом рынке России

Геополитические события начала года, повышение Банком России ключевой ставки в конце февраля до 20%, приостановка биржевых торгов — все эти факторы привели к значительному сокращению числа новых размещений на российском долговом рынке. "Так, с марта по май основная часть новых размещений приходилась на клубные сделки и единичные сделки эмитентов первого эшелона, а совокупный объем новых размещений снизился более чем в шесть раз по сравнению с показателем за тот же период 2021 года", — говорится в обзоре.

Последовавшее за этим постепенное снижение ключевой ставки до уровня ниже 10% и возобновление биржевых торгов способствовали возвращению эмитентов на долговой рынок, а также росту его ликвидности. К размещениям вернулись как эмитенты первого эшелона, так и ряд компаний второго эшелона, в том числе вышедшие на долговой рынок впервые. Новым трендом стало размещение облигаций, номинированных в юанях. В случае дальнейшей стабилизации ситуации и возвращения на рынок частных инвесторов, возможно, стоит ожидать размещений и от эмитентов третьего эшелона, считают эксперты агентства.

"С июня по август этого года на российском рынке были размещены облигации более чем на 700 миллиардов рублей — это примерно две трети объема новых размещений за аналогичный период 2021 года. Учитывая низкий объем финансирования, привлеченного в первой половине 2022 года, снижение ключевой ставки с 20 до 7,5%, а также потребности компаний (прежде всего нефинансового сектора) в рефинансировании погашаемых инструментов, АКРА ожидает, что дополнительный объем размещения облигаций до конца 2022 года составит не более 500 миллиардов рублей", — прогнозируют эксперты.

Отмечается, что общий объем новых размещений в 2022 году не превысит 40% от объема, зафиксированного в 2021 году. Сдерживающими факторами являются близость к окончанию процесса снижения ключевой ставки на краткосрочном горизонте и сокращение инвестиционных программ нефинансовыми компаниями на фоне сохраняющейся неопределенности, а также значительным снижением активности кредитных организаций на долговом рынке.

Подавляющее большинство эмитентов, разместивших облигации летом этого года, имели кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту или соответствующим выпускам ценных бумаг. При этом доля эмитентов, выходивших на размещение без присвоенных им кредитных рейтингов, снизилась по сравнению с показателем лета прошлого года.

С начала этого года было допущено 15 дефолтов (без учета технических дефолтов), и затронули они в основном сектор высокодоходных облигаций. При этом шесть эмитентов допустили дефолт впервые. В целом за истекший период 2022 года количество дефолтных обязательств значительно снизилось, как и их объем, составивший 11 миллиардов рублей (131 миллиард рублей в 2021 году). Однако в дальнейшем число дефолтов может увеличиться, учитывая отложенный эффект негативных последствий текущей турбулентности, считают в агентстве.