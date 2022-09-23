МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Ozon договорился с держателями 35,9% облигаций об условиях реструктуризации выпуска облигаций на 750 миллионов долларов, сообщает компания. "Лукойл" разместит пять выпусков замещающих облигаций

"В результате переговоров с держателями облигаций кипрская Ozon Holdings PLC договорилась с держателями 35,9% облигаций, в том числе с комитетом держателей конвертируемых облигаций, об условиях реструктуризации выпуска на 750 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Так, компания досрочно погасит облигации в рублях или долларах — на выбор владельца бумаги. Выплаты составят до 85% от номинала облигаций в рублях и до 67% от номинала в долларах, включая проценты, начисленные до 24 августа, и вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении.

"Досрочное погашение облигаций предполагает внесение изменений в документы по облигациям… В рамках процесса держателям облигаций предлагается согласовать досрочное погашение облигаций и выбрать вариант выплат – в рублях или долларах. Голосование по реструктуризации произойдет на собрании держателей 17 октября", — добавляется в сообщении.

Уточняется, что держатели облигаций из США смогут получить выплаты только в долларах. При этом для выплат в этой валюте компании необходимо перевести денежные средства от российских структур в адрес кипрской копании. На эти транзакции были получены необходимые разрешения в Минфине РФ.

Ранее в июне компания заключила соглашения с группами российских и иностранных держателей облигаций о приостановке реализации их прав для содействия реструктуризации. Документы в сумме подписали держатели 35,9% облигаций. Соглашения действовали до 23 сентября.