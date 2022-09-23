МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, по итогам недели потерял около 5%, свидетельствуют данные Московской биржи. Мосбиржа понизила границу ценового коридора дешевеющих акций ММК

Индекс снижался с самого начала недели, сначала отыгрывая сигналы ЦБ РФ по ставке. После заседания совета директоров ЦБ инвесторы фиксировали позиции на заявлениях регулятора, что цикл смягчения денежно-кредитной политики, скорее всего, близок к завершению.

Во вторник снижение индекса продолжилось, когда к ужесточению риторики ЦБ добавились геополитические риски. Распродажи ОФЗ усилились в среду после обращения президента РФ Владимира Путина. Тогда индикатор опускался до уровней, которые в последний раз наблюдались в конце мая этого года.

Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

В условиях существенного ухудшения конъюнктуры вторичного рынка госдолга Минфин России в среду не смог провести аукционы по размещению облигаций федерального займа на 30 миллиардов рублей. Министерство признало несостоявшимся оба запланированных аукциона в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

В четверг RGBI получил передышку, отыграв часть потерь, однако в пятницу продолжил снижение. По итогам основной торговой сессии в пятницу индекс опустился до отметки 128,89 пункта, потеряв за день 1,2% и 5% за неделю.

ПРОГНОЗ

Текущая геополитическая ситуация снова преобладает на рынке, рассказал РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Руслан Николенко.

"Если еще неделю назад рынок внимательно следил за такими событиями, как проведение аукциона Минфином, показатели недельной инфляции и заседанием ЦБ РФ, то сейчас на рынок большее влияние оказывает геополитическая ситуация. Скорее всего, внешний фон будет больше влиять на рыночные настроения и на следующей неделе", — говорит эксперт.

По его мнению, улучшение геополитической ситуации может развернуть рынок наверх, и если ситуация стабилизируется, то теоретически Минфин может вернуться на рынок с первичным предложением ОФЗ.