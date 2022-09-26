МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Схлопывание пузыря государственных облигаций в мире маловероятно, несмотря на то, что рынки находятся на многолетних минимумах, рассказала РИА Новости начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко. Эксперт назвал выгодный для бюджета курс доллара

Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, когда Европа восстанавливалась после Второй мировой войны, сообщало в конце предыдущей недели агентство Блумберг со ссылкой на данные Bank of America. Агентство пишет, что на рынки влияет политика Федеральной резервной системы США и других мировых регуляторов, которые отошли от пандемийной политики удержания околонулевых ставок для сохранения своих экономик, что повлияло "на все" — от цен на акции до нефтяных котировок, так как инвесторы готовятся к рецессии.

Ключевые причины просадки мировых рынков суверенного долга — высокая инфляция, замедление экономики, увеличение процентных ставок центробанков, говорит Холоденко.

"Пока "схлопывание" пузыря гособлигаций маловероятно. Экономика США не скатилась в полноценную рецессию, а повышение процентных ставок Федеральной резервной системой и ЕЦБ может замедлиться", — заявила она.

На прошлой неделе Федрезерв повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25% годовых. Это уже третье повышение базовой ставки на 75 базисных пунктов — показатель находится на максимуме с 2008 года. ЕЦБ же в начале сентября впервые в истории повысил базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов — до 1,25% с 0,5% годовых — с целью достичь среднесрочный целевой показатель инфляции в 2%. По итогам августа годовая инфляция в США составляет 8,3%, а в еврозоне — рекордные 9,1%.