МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Реальные — с учетом инфляции — доходности значительного числа облигаций на мировых рынках останутся отрицательными, несмотря на то, что объем долговых бумаг с отрицательной номинальной ставкой ощутимо снизился, прокомментировал для РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Минфин хочет выпустить облигации в юанях

Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, когда Европа восстанавливалась после Второй мировой войны, сообщало в конце предыдущей недели агентство Блумберг со ссылкой на данные Bank of America. Агентство пишет, что на рынки влияют действия Федеральной резервной системы США и других мировых регуляторов, которые отошли от пандемийной политики удержания околонулевых ставок для сохранения своих экономик, что сказалось "на всем" — от цен на акции до нефтяных котировок, так как инвесторы готовятся к рецессии.

Объем бумаг с отрицательной номинальной ставкой на мировых рынках на пике составлял около 18,4 триллиона долларов, но к середине текущего года упал до 2,4 триллиона, напоминает Вайсберг. "Сокращение относительно 2,4 триллиона в последние месяцы, наверное, случилось. Однако нуля еще долго не будет, потому, например, что в Японии — отрицательная базовая ставка", — добавляет он.

"Что касается реальных ставок, то в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками будут лишь разовые примеры выхода ставок в область положительных реальных значений. Ряд центральных банков в развивающихся странах уже сигнализируют, что подошли к завершению циклов ужесточения, другие, как ЕЦБ и Федеральная резервная система США, будут продолжать увеличивать ставки, третьи, как Народный банк Китая и Банк Японии, продолжат проводить мягкую денежно-кредитную политику", — полагает Вайсберг.

Поэтому в целом уровень глобальной инфляции, если измерять ее, например, по выборке стран G20, в будущем году снизится незначительно (в пределах 100-150 базисных пунктов от уровня 2022 года), оценивает эксперт. "Но поскольку рынки к концу 2023 года, вероятно, будут закладывать более существенное замедление темпов роста цен, доходности значительного числа облигаций будут оставаться отрицательными в реальном выражении. Фактически, в 2021 и 2022 годах инвесторы испытали двойной удар: падение цен и отрицательные реальные доходности", — резюмирует он.