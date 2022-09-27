МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Компания "Балтийский лизинг" установила новый ориентир ставки купона по биржевым облигациям объемом не менее 5 миллиардов рублей на уровне 10,9% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Лукойл" разместит пять выпусков замещающих облигаций

Новому ориентиру купона соответствует доходность к погашению 11,2% годовых. На стадии премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку купона не выше 11% годовых (доходность 11,3% годовых).

Компания во вторник собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П06 с полугодовыми купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 сентября.

Организаторами выступают БК "Регион", BCS Global Markets, Газпромбанк и "Синара Инвестбанк".