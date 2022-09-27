МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Банк России зарегистрировал пять выпусков облигаций Белоруссии общим объемом 50 миллиардов рублей, сообщили в белорусском Минфине. ЦБ вводит доптребования к страхованию заемщиков по договорам с 1 октября

Центробанк 26 сентября зарегистрировал проспект ценных бумаг иностранного эмитента и допустил их к публичному размещению в России.

По информации белорусского министерства, российский регулятор зарегистрировал пять выпусков облигаций серий 08-12 объемом по десять миллиардов рублей. Три выпуска (серий 08-10) имеют срок обращения три года, два выпуска (серий 11 и 12) — по пять лет.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги — одна тысяча российских рублей.