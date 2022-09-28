МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минфин России планирует в 2023-2025 годах размещение валютных госбумаг в эквиваленте до 1 миллиарда долларов в год, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ. Банк России зарегистрировал пять выпусков облигаций Белоруссии

"В 2023 – 2025 годах планируется размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в объеме до эквивалент 1 миллиарда долларов США ежегодно, что эквивалентно 68,3 миллиарда рублей, 70,9 миллиарда рублей, 72,2 миллиарда рублей соответственно", — говорится в документе.

Объем погашения госбумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в 2023 году составит 225,241 миллиарда рублей (3,298 миллиарда долларов), в 2024 году – 25,025 миллиарда рублей (353 миллиона долларов) и в 2025 году – 145,995 миллиарда рублей (эквивалент 2,022 миллиарда долларов).

Объем государственных внешних заимствований РФ в 2023 году составит 83,443 миллиарда рублей (эквивалент 1,222 миллиарда долларов), в 2024 году – 86,577 миллиарда рублей (эквивалент 1,221 миллиарда долларов) и в 2025 году – 88,217 миллиарда рублей (эквивалент 1,222 миллиарда долларов). Объем погашения государственного внешнего долга РФ в 2023 году запланирован в объеме 232,977 миллиарда рублей (эквивалент 3,411 миллиарда долларов), в 2024 году – 34,803 миллиарда рублей (эквивалент 490,9 миллиона долларов), в 2025 году – 156,509 миллиарда рублей (эквивалент 2,168 миллиарда долларов).