МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Банк России зарегистрировал программу облигаций компании "Газпром капитал" объемом до 2 триллионов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в материалах организации. Акции "СПБ Биржи" выросли на решениях ЦБ по ценным бумагам

"Газпром капитал" утвердил программу облигаций серии 001Z 26 сентября, ЦБ РФ зарегистрировал ее 4 октября.

Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, — 31 декабря 2037 года. Сама программа облигаций бессрочна.

"Газпром капитал" используется для привлечения финансирования для ПАО "Газпром" путем размещения рублевых облигаций.