Банк России зарегистрировал программу облигаций "Газпром капитала"
ЦБ зарегистрировал программу облигаций "Газпром капитала"объемом до двух триллионов рублей
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Банк России зарегистрировал программу облигаций компании "Газпром капитал" объемом до 2 триллионов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в материалах организации.
"Газпром капитал" утвердил программу облигаций серии 001Z 26 сентября, ЦБ РФ зарегистрировал ее 4 октября.
Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, — 31 декабря 2037 года. Сама программа облигаций бессрочна.
"Газпром капитал" используется для привлечения финансирования для ПАО "Газпром" путем размещения рублевых облигаций.
https://1prime.ru/Bonds/20221005/838364827.html
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