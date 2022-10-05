МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. "Норильский никель" планирует 6 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Норникель" соберет заявки на облигации в рублях и долларах

Ориентир доходности выпуска — премия не выше 100 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через три года.

Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации с трехлетней офертой и полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 11 октября.

Организаторами выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк", БК "Регион", Росбанк и Россельхозбанк.

Ранее компания планировала вместе с облигациями в рублях также предложить инвесторам выпуск, номинированный в долларах, объем которого она должна была определить позднее. Ориентир ставки купона выпуска в долларах составлял не выше 4,5%.