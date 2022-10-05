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"Норникель" соберет заявки инвесторов на облигации
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"Норильский никель" планирует 6 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир... ПРАЙМ, 05.10.2022
рынки, облигации, новости, россия, норникель, биржевые облигации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. "Норильский никель" планирует 6 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир доходности выпуска — премия не выше 100 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через три года.
Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации с трехлетней офертой и полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 11 октября.
Организаторами выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк", БК "Регион", Росбанк и Россельхозбанк.
Ранее компания планировала вместе с облигациями в рублях также предложить инвесторам выпуск, номинированный в долларах, объем которого она должна была определить позднее. Ориентир ставки купона выпуска в долларах составлял не выше 4,5%.