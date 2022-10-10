МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. "Газпром" 11 октября начнет размещение замещающих облигаций объемом 1,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Банк России зарегистрировал программу облигаций "Газпром капитала"

Выпуск включает 1,2 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча долларов с погашением в апреле 2034 года.

Оплата облигаций при размещении будет осуществляться еврооблигациями, выпущенными компанией специального назначения Gaz Capital, с соответствующими параметрами, права на которые учитываются российскими депозитариями.

Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их еврооблигации.