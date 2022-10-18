МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Минфин России 19 октября на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух серий совокупно на 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Минфин не будет проводить аукционы ОФЗ 12 октября

Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с переменным купонным доходом нового выпуска 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 25 миллиардов рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года также в объеме 25 миллиардов рублей.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

Минфин России до этого три недели подряд отказывался от проведения аукционов ОФЗ из-за волатильности на рынке. С учетом признанных несостоявшимися аукционов в сентябре в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен эмитент отсутствовал на первичном рынке ОФЗ около месяца.