МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. "Росгеология" утвердила программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 8 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. "Росгеология" ожидает положительных финрезультатов во втором полугодии

Облигации в рамках программы будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов на срок до трех лет. Сама программа является бессрочной.

Предусмотрена возможность досрочного, в том числе частичного, погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям не предусмотрено.

Глава "Росгеологии" Сергей Горьков не раз заявлял, что компания осенью 2022 года планирует выпустить новые облигации в объеме 5-6 миллиардов рублей. По его словам, этому способствуют хорошие финансовые результаты за первое полугодие. Привлеченные средства компания думает направить на реструктуризацию портфеля своих обязательств.