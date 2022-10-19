МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 25 миллиардов рублей при спросе в 76,732 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин потратит все заложенные на закупку драгметаллов 44 миллиарда рублей

Цена отсечения составила 97,4% к номиналу, средневзвешенная цена — 97,8967% к номиналу.

Сегодня Минфин проведет и аукцион с ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года в объеме также 25 миллиардов рублей.