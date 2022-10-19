МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. "Металлоинвест" завершил размещение облигаций объемом 285,8 миллиона долларов для замещения долларовых бондов с погашением в 2028 году, права на которые учитываются в российских депозитариях, следует из сообщения компании. Минфин спрогнозировал рост интереса мелкого бизнеса к рынку облигаций

"Металлоинвест… сообщает, что компания завершила размещение облигаций серии 028, частично замещающих еврооблигации с погашением в 2028 году и ставкой купона 3,375% годовых. В рамках обмена еврооблигаций-2028, учет прав по которым осуществлялся российскими депозитариями, объем выпуска замещающих облигаций серии 028 составил 285,8 миллиона долларов США (44,0% от общего объема выпуска еврооблигаций-2028)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сбор заявок на выпуск облигаций проходил с 5 по 13 октября, расчеты прошли 18 октября.

Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО в прошлом полугодии упала на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 130 миллиардов рублей. Скорректированный показатель EBITDA за период составил 150,37 миллиарда рублей (-26%).

"Металлоинвест" — крупнейшая железорудная компания в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшие бенефициары которого, по данным "БИР-Аналитика", это Алишер Усманов (49%) и Владимир и Варвара Скочи (по 15%). "Металлоинвест" в прошлом году увеличил выпуск железной руды на 0,8% — до 40,767 миллиона тонн.