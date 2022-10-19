Мосбиржа оценила ликвидность облигаций российских компаний в юанях
Директор департамента Мосбиржи Шевеленков заявил о неплохой ликвидности облигаций в юанях
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Размещенные на Московской бирже облигации российских компаний, номинированные в юанях, имеют неплохую ликвидность, рассказал РИА Новости директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков.
Он напомнил, что на российском рынке размещено шесть выпусков облигаций в юанях четырех эмитентов — "Русала", "Полюса", "Металлоинвеста" и "Роснефти".
"Ликвидность неплохая, нам не стыдно сказать, что если брать стакан — наш основной продукт — у нас с начала октября доля ликвидности вторичного рынка в стакане рынка корпоративных облигаций с расчетами в юанях составляет 12%", — заявил он в кулуарах конференции "Эксперт РА" "Будущее облигационного рынка: возвращение к росту".
Шевеленков пояснил, что некоторые из этих выпусков в юанях идут с двумя стаканами: основной в юанях и второй в рублях.
"С августа по середину октября 6% ликвидности только в рублях, 94% остаются в юанях. То есть даже на вторичном рынке с ними работают с расчетами за юань, хотя за рубли это тоже возможно", — сказал он.
https://1prime.ru/Bonds/20221019/838511767.html
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