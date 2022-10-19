МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Размещенные на Московской бирже облигации российских компаний, номинированные в юанях, имеют неплохую ликвидность, рассказал РИА Новости директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков. Мосбиржа спрогнозировала рост рынка корпоративных облигаций в 2023 году

Он напомнил, что на российском рынке размещено шесть выпусков облигаций в юанях четырех эмитентов — "Русала", "Полюса", "Металлоинвеста" и "Роснефти".

"Ликвидность неплохая, нам не стыдно сказать, что если брать стакан — наш основной продукт — у нас с начала октября доля ликвидности вторичного рынка в стакане рынка корпоративных облигаций с расчетами в юанях составляет 12%", — заявил он в кулуарах конференции "Эксперт РА" "Будущее облигационного рынка: возвращение к росту".

Шевеленков пояснил, что некоторые из этих выпусков в юанях идут с двумя стаканами: основной в юанях и второй в рублях.

"С августа по середину октября 6% ликвидности только в рублях, 94% остаются в юанях. То есть даже на вторичном рынке с ними работают с расчетами за юань, хотя за рубли это тоже возможно", — сказал он.