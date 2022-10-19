МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Банк России планирует усовершенствовать инструмент инфраструктурных облигаций по предложениям участников рынка, рассказала начальник управления эмиссионных ценных бумаг ЦБ Ирина Осиюк. В ЦБ зафиксировали двукратный рост DDoS-атак на финансовые организации

Он напомнила, что в мае 2020 года вступили в силу стандарты эмиссии, в которых был прописан инструмент инфраструктурных облигаций, но до сих пор ни одного выпуска размещено не было.

"Мы задались этим вопросом еще в прошлом году: а почему не работает этот инструмент? Мы начали задавать его компаниям, которые заинтересованы в проектном финансировании через облигационные займы. Мы обсуждали эту тему в разных форматах, включая конференции. Мы получили прямые ответы на наши вопросы, что в инструменте не так", — рассказала она на конференции "Эксперт РА" "Будущее облигационного рынка: возвращение к росту".

"За этот год мы с ним поработали и сейчас уже в финальной стадии на регистрации в Минюсте проект изменений в стандарты эмиссии, в котором мы в том числе совершенствуем инструмент инфраструктурных облигаций", — продолжила она. ЦБ рассказал о выявлении компаний с признаками нелегальной деятельности

По предложению рынка ЦБ РФ убрал жесткую привязку к целевому использованию средств, предназначенных под проект, то есть нецелевое их использование не будет в обязательном порядке влечь досрочное погашение. "Это сложно, дорого, затратно, и не все готовы подписываться под такие риски и нести в связи с этим дополнительные издержки, если что-то пошло не так. Эмитент сам выбирает, какие последствия наступают для его облигаций, если цель займа не соблюдается", — отметила Осиюк.

Также по предложению рынка регулятор добавил в этот инструмент возможность не только финансирования проекта, но и рефинансирования. "Маленькая приставочка в одном слове, но тем не менее, как выяснилось, это достаточно изрядный был тормоз, который не позволял входить в проекты на стадии достаточно высокой готовности", — сказала она.

"В зависимости от скорости прохождения через министерство юстиции, мы надеемся, что в этом году поправки в стандарты эмиссии вступят в силу и обновленный инструмент инфраструктурных облигаций появится в доступе у эмитентов", — заключила представитель ЦБ.