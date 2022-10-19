МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. "Алроса" смогла исполнить обязательства в рублях по выплате купона по выпуску еврооблигаций с погашением в 2024 году в адрес российских держателей, следует из сообщения компании. "Металлоинвест" разместил замещающие облигации в рамках обмена евробондов

"АК "Алроса" сообщает об исполнении обязательств по выплате очередного купона по выпуску еврооблигаций в сумме 500 миллионов долларов со сроком погашения в 2024 году (еврооблигации). Выплата купона произведена в российских рублях в порядке, определенном советом директоров Банка России", — сказано в сообщении.

Выплаты будут произведены в адрес инвесторов, чьи права учитываются в российской депозитарной инфраструктуре. Отмечается при этом, что исполнение обязательств по выплате купонов держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной депозитарной инфраструктуре (в частности, через расчетно-клиринговые системы Euroclear, Clearstream и DTC), остается технически невозможным из-за введенных в отношении компании санкционных ограничений.

"Компания признает свои платежные обязательства по еврооблигациям в полном объеме, предпринимает доступные в настоящее время шаги и меры для защиты интересов всех держателей еврооблигаций в равной степени. Компания рассматривает возможные способы исполнения обязательств в текущей ситуации", — отметили в "Алросе".

"Алроса" была включена в санкционные списки США и Великобритании в связи с событиями на Украине. Как сообщало агентство Блумберг в апреле, перебои с поставками отразились на стоимости более мелких алмазов, на продаже которых специализируется компания.

АК "Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж алмазов и бриллиантов в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов. Основные акционеры — Российская Федерация в лице Росимущества (33,03%), Саха (Якутия) — 25% плюс одна акция, улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении находится около 34%.