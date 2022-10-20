МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. "Русал" планирует 24 октября собрать заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций, номинированных в юанях, сообщил источник в финансовых кругах. "Норникель" соберет заявки инвесторов на облигации

Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 октября. Объем размещения эмитент определит позднее. Ориентир ставки купона — не выше 3,8% годовых.

Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и погашение через два с половиной года. Номинал облигаций — 1 тысяча юаней.

В качестве обеспечения предусмотрены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы — АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск". Расчеты на первичном размещении, при выплате купонов и погашении выпуска предполагаются в китайской валюте.

Организаторами выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк", ВБРР, BCS Global Markets, Экспобанк и инвестиционный банк "Синара".

"Русал" летом разместил два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 4 миллиарда китайских юаней.