МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. "Газпром" 24 октября начнет размещение замещающих облигаций объемом 1 миллиард евро, говорится в сообщении компании. "Газпром" начнет размещение замещающих облигаций 11 октября

Выпуск включает 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча евро с погашением в ноябре 2023 года.

Оплата облигаций при размещении будет осуществляться еврооблигациями, выпущенными компанией специального назначения Gaz Capital, с соответствующими параметрами, права на которые учитываются российскими депозитариями.

Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их евробонды.