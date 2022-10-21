МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Доходность пятилетних американских казначейских облигаций в пятницу достигла максимального уровня с 2007 года на фоне ожидания инвесторами дальнейшего повышения учетной ставки ФРС для борьбы с инфляцией в США, сообщает агентство Bloomberg. Yeni Şafak: США приблизились вплотную к "бюджетной пропасти"

“Доходность пятилетних бумаг США превысила 4,5% годовых впервые с 2007 года в то время, как доходность десятилетних бумаг подскочила до 4,34%”, — указано в публикации.

Как отмечает агентство, рост доходности по американским гособлигациям свидетельствует об общих тревожных настроениях на рынках. По его данным, доходность американских гособлигаций растет на протяжении 12 недель подряд, что стало самым продолжительным увеличением с 1984 года.

Выросла доходность и гособлигаций Германии — по десятилетним бумагам ее уровень превысил 2,5% впервые с 2011 года. Маск предположил, сколько продлится рецессия в США

В четверг президент федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер допустил повышение учетной ставки со стороны ФРС “значительно выше” 4% в 2022 году, усилив беспокойство рынков о дальнейшем замедлении американской экономики.

С начала года ФРС постоянно повышает ключевую ставку для приведения высокой инфляции к целевому показателю в 2% (по итогам сентября годовая инфляция в США составила 8,2%). Последние три заседания американский регулятор повышал ставку на 75 базисных пунктов. По данным CME Group, 94,2% аналитиков прогнозируют повышение ставки такими же темпами в ноябре, до 3,75-4% годовых.