МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, планирует 25 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Русал" снизил ориентир купона по облигациям в юанях, сообщил источник

Ориентир доходности — премия не выше 230 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.

Компания планирует разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-05 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно ожидается 27 октября.

Организатором размещения выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, "Московский кредитный банк", БК "Регион", Россельхозбанк и "Инвестбанк Синара".

Ранее компания планировала собрать заявки инвесторов на облигации выпуска в конце сентября.