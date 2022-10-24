Источник назвал дату сбора "Черкизово" заявок на облигации
Источник: "Черкизово" планирует собрать заявки на облигации от пяти миллиардов рублей 25 октября
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, планирует 25 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир доходности — премия не выше 230 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.
Компания планирует разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-05 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно ожидается 27 октября.
Организатором размещения выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, "Московский кредитный банк", БК "Регион", Россельхозбанк и "Инвестбанк Синара".
Ранее компания планировала собрать заявки инвесторов на облигации выпуска в конце сентября.
https://1prime.ru/Bonds/20221024/838567904.html
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