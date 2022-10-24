МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. "Русал" увеличил объем размещения биржевых облигаций, номинированных в китайской валюте, до 6 миллиардов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Русал" снизил ориентир купона по облигациям в юанях, сообщил источник

Заявки инвесторов на облигации в объеме не менее 5 миллиардов юаней компания собирала в понедельник. Первоначальный ориентир ставки купона составлял не выше 3,8% годовых, но в ходе сбора заявок он был снижен до финального уровня 3,75% годовых.

Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и погашение через два с половиной года. Номинал облигаций — 1 тысяча юаней. В качестве обеспечения предусмотрены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы — АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск". Расчеты на первичном размещении, при выплате купонов и погашении выпуска предполагаются в китайской валюте с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 октября. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк", ВБРР, BCS Global Markets, Экспобанк и инвестиционный банк "Синара".

"Русал" летом разместил два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 4 миллиарда юаней.