МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") планирует 8 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, в объеме не менее 1 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Русал" увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник

Ориентир ставки купона составляет не выше 4,5% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 4,58% годовых.

Компания намерена разместить 15-летние биржевые облигации серии 003P-01R с квартальными купонами и трехлетней офертой. Номинал облигаций — 1 тысяча юаней.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 ноября. Расчеты на первичном размещении, при выплате купонов и погашении выпуска предполагаются в китайской валюте с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях.

Организаторами выступят "Ак Барс Банк", BCS Global Markets, БК "Регион", ВБРР, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", "Московский кредитный банк", Росбанк, Россельхозбанк и Экспобанк.