МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Владельцы более 75% выпуска конвертируемых облигаций Ozon на 750 миллионов долларов одобрили решение о реструктуризации на ранее согласованных условиях, компания уже получила лицензию на проведение реструктуризации от Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) и ожидает аналогичных разрешений от регуляторов Великобритании и Кипра, говорится в сообщении Ozon. Бренд Uniqlo стал доступен для заказа в России на OZON

В конце сентября Ozon объявлял следующие условия реструктуризации: компания досрочно погасит облигации в рублях или долларах — на выбор владельца бумаги, ыыплаты составят до 85% от номинала облигаций в рублях и до 67% от номинала в долларах, включая проценты, начисленные до 24 августа, и вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении.

"Решение о реструктуризации конвертируемых облигаций принято на ранее объявленных условиях. Его досрочно поддержали владельцы более 75% выпуска, которые предоставили свои инструкции по голосованию. В связи с этим собрание владельцев выпуска проводить не потребуется", — говорится в сообщении.

"Решение о реструктуризации вступит в силу после получения лицензий от санкционных органов в Великобритании и на Кипре. 20 октября мы уже получили лицензию на проведение реструктуризации от санкционного органа США (OFAC). 19 октября компания обратилась за получением лицензии в санкционный орган Великобритании и в ближайшее время подаст заявку на получение лицензии в санкционный орган на Кипре", — добавили в Ozon.

Отмечается, что после принятия решение о реструктуризации прекратил действовать ранее объявленный технический дефолт по облигациям. "На сегодня этот статус снят с выпуска. …Это формальное событие, связанное только с облигациями, на операционную деятельность Ozon оно никак не повлияло", — добавляется в сообщении.

При этом если держатели не голосовали и еще не предоставили инструкций по выплатам, они по-прежнему могут предоставить реквизиты и выбрать валюту платежа. Также до 28 октября владельцы облигаций могут присоединиться к соглашению о неотчуждении и получить дополнительно 1,0625% от номинала.

Технический дефолт по облигациям произошел 14 июня в результате того, что Ozon не смог совершить платеж по погашению облигаций 31 мая. Перевести необходимую сумму из российских структур Ozon в адрес кипрской Ozon Holdings PLC помешали меры по контролю и защите капитала и другие регуляторные ограничения.