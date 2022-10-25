"Газпром" начнет размещение замещающих облигаций 26 октября
"Газпром" начнет размещение замещающих облигаций объемом 500 миллионов евро 26 октября
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. "Газпром" 26 октября начнет размещение замещающих облигаций объемом 500 миллионов евро, говорится в сообщении компании.
Выпуск включает 500 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча евро с погашением в ноябре 2028 года. Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.
Оплата облигаций при размещении будет осуществляться еврооблигациями, выпущенными компанией Gaz Finance, с соответствующими параметрами, права на которые учитываются российскими депозитариями.
Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их евробонды.
https://1prime.ru/Bonds/20221025/838579232.html
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