МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. "Газпром" 26 октября начнет размещение замещающих облигаций объемом 500 миллионов евро, говорится в сообщении компании. "Черкизово" снизило ориентир купона по облигациям от пяти миллиардов рублей

Выпуск включает 500 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча евро с погашением в ноябре 2028 года. Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.

Оплата облигаций при размещении будет осуществляться еврооблигациями, выпущенными компанией Gaz Finance, с соответствующими параметрами, права на которые учитываются российскими депозитариями.

Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их евробонды.