"Синара-ТМ" соберет заявки на облигации в ноябре, сообщил источник
Источник: "Синара-ТМ" соберет заявки на облигации в объеме пять миллиардов рублей в ноябре
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Холдинг "Синара — Транспортные машины" (СТМ, входит в группу "Синара") планирует в ноябре собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов будет объявлен позднее.
Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации серии 001Р-03 с квартальными купонами и офертой через три года. Техническая часть размещения предварительно ожидается также в ноябре.
Организаторами выпуска выступят Газпромбанк, "Инвестбанк Синара", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.
https://1prime.ru/Bonds/20221026/838590740.html
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