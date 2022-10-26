МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Холдинг "Синара — Транспортные машины" (СТМ, входит в группу "Синара") планирует в ноябре собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Источник: "Новотранс" соберет заявки на облигации 27 октября

Ориентир ставки купонов будет объявлен позднее.

Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации серии 001Р-03 с квартальными купонами и офертой через три года. Техническая часть размещения предварительно ожидается также в ноябре.

Организаторами выпуска выступят Газпромбанк, "Инвестбанк Синара", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.