МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий совокупно на 177,6 миллиарда рублей при суммарном спросе в 336,6 миллиарда рублей, свидетельствуют данные министерства. Минфин разместил ОФЗ 52004 на 33,3 миллиарда рублей

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 123,58 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 97,32% к номиналу, средневзвешенная цена — 97,5291% к номиналу. Спрос — 218,699 миллиарда рублей.

На втором аукционе министерство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 20,687 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 86,122% от номинала, доходность по цене отсечения — 9,89% годовых. Средневзвешенная цена составила 86,239% к номиналу, средневзвешенная доходность — 9,87% годовых. Спрос — 76,456 миллиарда рублей.

На третьем аукционе Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года на 33,286 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 93,6% от номинала, реальная доходность по цене отсечения — 3,32% годовых. Средневзвешенная цена составила 93,7279% к номиналу, средневзвешенная реальная доходность — 3,31% годовых. Спрос — 41,432 миллиарда рублей.

ВОЗВРАТ К БЕЗЛИМИТНЫМ АУКЦИОНАМ

После достаточно успешных аукционов недельной давности, на которых общий объем предложения в 50 миллиардов рублей был реализован в полном объеме при спросе, который вдвое превысил предложение, Минфин решил провести аукционы сразу по трем выпускам, прокомментировал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

Он добавил, что такого не наблюдалось с середины мая 2021 года, при этом аукционы проведены без ограничений по объемам предложения, таким образом министерство вернулось к практике начала текущего года.

"Очевидно, что позитивные ожидания у эмитента относительно результатов сегодняшних аукционов обусловлены, прежде всего, сохраняющейся благоприятной конъюнктурой на вторичном рынке гособлигаций, где продолжается рост цен, наблюдаемый с начала текущего месяца", — отметил Ермак.

"В результате с начала октября доходность ОФЗ с постоянным купонным доходом в среднем по рынку снизилась на 92 базисных пункта, в пределах 57-144 базисных пунктов по отдельным выпускам. При этом на долгосрочном конце кривой доходность ОФЗ опустилась ниже 10-процентного уровня, составив в пределах 9,9-9,98% годовых на закрытие торгов накануне аукционов", — оценил эксперт.

Как по объему спроса, так и размещения – это стало десятым результатом за всю историю аукционов ОФЗ, а таких высоких результатов не наблюдалось с сентября 2020 года, продолжил Ермак. "По итогам двух состоявшихся в октябре аукционных дней объем размещения Минфином гособлигации составил 227,6 миллиарда рублей, обеспечив выполнение плана привлечения на рынке ОФЗ в четвертом квартале, который был первоначально установлен на уровне 150 миллиардов рублей, но дополнен возможностью размещения ОФЗ с переменным купонным доходом еще на 500 миллиардов рублей, на уровне 35%", — сказал эксперт.