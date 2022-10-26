МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась ниже доходности 3-месячных гособлигаций, что предупреждает о рецессии в экономике, пишет агентство Блумберг. Доходность десятилетних гособлигаций США торгуется на максимуме с 2011 года

По состоянию на 19.16 мск доходность десятилетних гособлигаций США падала до 4,021% с уровня предыдущего закрытия в 4,11%, а трехмесячных — до 4,0323% с уровня предыдущего закрытия в 4,066%. Таким образом, доходность десятилетних госбондов была ниже трехмесячных.

Агентство Блумберг пишет, что такая инверсия является "классическим предупреждением о рецессии" и редкостью, сигнализирующей о том, что инвесторы ожидают тяжелых экономических последствий от действий Федеральной резервной системы по борьбе с инфляцией.

"Мы определенно находимся на территории, где официальный барометр ФРС по кривой доходности будет вызывать опасения", — сказал агентству Блумберг глава отдела торговли и стратегии по ставкам в США в AmeriVet Securities Грегори Фаранелло (Gregory Faranello).

По словам эксперта, ФРС определенно будет следить за этим, и есть ощущение, что вскоре регулятор замедлит темпы повышения ставок и сделает шаг назад.