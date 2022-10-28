МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия – За правду" разработала и направила на заключение в правительство РФ законопроект, который на пять лет освобождает от НДФЛ доходы по ОФЗ и другим облигациям российских эмитентов, номинированным в рублях, сообщил журналистам один из его авторов, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков. Силуанов напомнил о надежности ОФЗ для инвесторов

"Мы предлагаем восстановить и расширить ранее действовавшие нормы пункта 25 статьи 217 Налогового кодекса РФ, согласно которым выплаты по купонам по облигациям федерального займа освобождались от налога на доходы физических лиц. К сожалению, эти нормы были отменены законом, принятым в апреле 2020 года, и с 2021 года вложения в облигации стали менее выгодными для инвесторов", — пояснил депутат.

Возврат льготы сделает более привлекательными для инвесторов вложения в облигации российских компаний, в гособлигации, выпущенные муниципалитетами и субъектами федерации, в ценные бумаги РФ и Союзного государства, уверен Ремезков.

Законопроектом, по его словам, предлагается в ближайшие пять лет освободить от НДФЛ доходы в виде процента (купона, дисконта), полученных по обращающимся облигациям, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года, суммы процентов по государственным казначейским обязательствам.

"Речь идет о доходах, полученных резидентами РФ. Такие финансовые инструменты особенно важны в нынешней геополитической ситуации, чтобы поддерживать стабильность на российском рынке ценных бумаг и предотвращать отток капиталов за рубеж. Они также помогут нашим гражданам и предпринимателям сохранять и преумножать свои сбережения", — сказал парламентарий

"Всегда в трудные времена, в том числе в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, наши граждане поддерживали родную страну, приобретая облигации государственного займа. И сегодня как никогда нужна такая поддержка, такие внутренние заимствования и инвестиции", — считает Ремезков.