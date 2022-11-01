МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Компания "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" планирует в ноябре собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом до 1,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Брокер дал совет, в чем сейчас лучше хранить деньги

Ориентир по ставке купонов будет определен позднее.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 002P-05 с квартальными купонами. Организаторами выступят BCS Global Markets и Газпромбанк.

"Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" – компания, владеющая и управляющая портфелем коммерческой недвижимости в Москве, в который входят в том числе ТК "Галерея Аэропорт", ТРК "Москворечье", ТЦ "Ритейл Парк", ТДК "Тульский".