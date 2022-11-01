"Гарант-Инвест" соберет заявки на облигации до 1,5 миллиарда рублей
Источник: "Гарант-Инвест" соберет заявки на облигации до 1,5 миллиарда рублей в ноябре
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Компания "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" планирует в ноябре собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом до 1,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир по ставке купонов будет определен позднее.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 002P-05 с квартальными купонами. Организаторами выступят BCS Global Markets и Газпромбанк.
"Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" – компания, владеющая и управляющая портфелем коммерческой недвижимости в Москве, в который входят в том числе ТК "Галерея Аэропорт", ТРК "Москворечье", ТЦ "Ритейл Парк", ТДК "Тульский".
https://1prime.ru/Bonds/20221101/838668630.html
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