МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 47,499 миллиарда рублей при спросе в 132,713 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Индекс Мосбиржи слабо меняется в ожидании новостей от ФРС США

Цена отсечения составила 74,092% от номинала, средневзвешенная цена — 75,7043% к номиналу. Доходность по цене отсечения составила 10,9% годовых, средневзвешенная доходность — 10,62% годовых.

Минфин РФ позднее в среду также проведет аукционы по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.