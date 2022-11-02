Минфин разместил ОФЗ одной серии при повышенном спросе
Минфин разместил ОФЗ 26240 на 47,5 миллиарда рублей при спросе в 132,7 миллиарда рублей
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 47,499 миллиарда рублей при спросе в 132,713 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 74,092% от номинала, средневзвешенная цена — 75,7043% к номиналу. Доходность по цене отсечения составила 10,9% годовых, средневзвешенная доходность — 10,62% годовых.
Минфин РФ позднее в среду также проведет аукционы по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
https://1prime.ru/Bonds/20221102/838686671.html
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