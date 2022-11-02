МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года на 11,053 миллиарда рублей при спросе в 19,198 миллиарда, говорится в сообщении Московской биржи. На месте ЧП на "Северных потоках" нашли кратеры глубиной до пяти метров

Цена отсечения составила 93,32% от номинала, средневзвешенная цена — 93,4793% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,36% годовых, cредневзвешенная реальная доходность — 3,34% годовых.

Минфин РФ ранее в среду на безлимитных аукционах разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 47,499 миллиарда рублей при спросе в 132,713 миллиарда и ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 108,424 миллиарда рублей при спросе в 173,991 миллиарда.