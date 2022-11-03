2022-11-03T11:46:29+03:00
2022-11-03T11:46:29+03:00
2022-11-03T11:46:29+03:00
2022
https://1prime.ru/Bonds/20221103/838696564.html
"Россети" открыли на час книгу заявок на биржевые облигации
Облигации
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. Компания "Россети" в четверг открыла на час книгу заявок на биржевые облигации объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента. Заявки на облигации компания... ПРАЙМ, 03.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Компания "Россети" в четверг открыла на час книгу заявок на биржевые облигации объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.
Заявки на облигации компания собирает с 11.00 до 12.00 мск.
"Россети" намерены разместить 35-летние биржевые облигации серии БО-06.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 8 ноября. Андеррайтером размещения выступает "Сбербанк КИБ".