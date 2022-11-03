МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Компания "Россети" в четверг открыла на час книгу заявок на биржевые облигации объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента. "Лукойл" разместил замещающие облигации с погашением в 2030 году

Заявки на облигации компания собирает с 11.00 до 12.00 мск.

"Россети" намерены разместить 35-летние биржевые облигации серии БО-06.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 8 ноября. Андеррайтером размещения выступает "Сбербанк КИБ".