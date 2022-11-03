МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Компания "Россети" установила ставку первого-двадцатого купонов по биржевым облигациям объемом 15 миллиардов рублей в размере 9,7% годовых, говорится в сообщении эмитента. Россети рассказали о мерах по снижению влияния санкций на отрасль

Заявки на облигации компания собирала в четверг. "Россети" намерены разместить 35-летние биржевые облигации серии БО-06 с квартальными купонами.

Техническая часть размещения назначена на 8 ноября. Андеррайтером размещения выступает "Сбербанк КИБ".