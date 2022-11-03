2022-11-03T16:28:34+03:00
2022-11-03T16:28:34+03:00
2022-11-03T16:28:34+03:00
2022
https://1prime.ru/Bonds/20221103/838702791.html
"Россети" установили ставку купонов по облигациям
Облигации
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Компания "Россети" установила ставку первого-двадцатого купонов по биржевым облигациям объемом 15 миллиардов рублей в размере 9,7% годовых, говорится в сообщении эмитента. Заявки... ПРАЙМ, 03.11.2022
рынки, облигации, новости, россия, облигации, ставка
https://1prime.ru/images/83712/27/837122740.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83712/27/837122740.jpg
https://1prime.ru/images/83712/27/837122739.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83712/27/837122739.jpg
https://1prime.ru/images/83712/27/837122727.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83712/27/837122727.jpg
https://1prime.ru/energy/20221013/838457216.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Компания "Россети" установила ставку первого-двадцатого купонов по биржевым облигациям объемом 15 миллиардов рублей в размере 9,7% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Заявки на облигации компания собирала в четверг. "Россети" намерены разместить 35-летние биржевые облигации серии БО-06 с квартальными купонами.
Техническая часть размещения назначена на 8 ноября. Андеррайтером размещения выступает "Сбербанк КИБ".