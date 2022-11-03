МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов усилил снижение к доллару после публикации итогов заседания Банка Англии, следует из данных торгов. Банк Англии оценил падение ВВП Великобритании в третьем квартале

По состоянию на 16.20 мск курс фунта падал на 1,91% — до 1,1171 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,1389 доллара. До публикации решений британского центробанка фунт дешевел чуть больше чем на 1%.

Курс евро к доллару снижался до 0,9749 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9817 доллара, курс доллара к иене рос до 148,32 иены со 147,9 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 1,49%, до 113,01 пункта.

Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года.

Кроме того, центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11%, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать 10%.