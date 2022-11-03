МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. "Северсталь" выплатит два купона по выпуску еврооблигаций с погашением в 2024 году в адрес российских держателей 7 ноября в рублях, следует из сообщения компании. "Металлоинвест" разместил замещающие облигации в рамках обмена евробондов

"Поскольку внеочередное решение было принято и вступило в силу, проценты, причитающиеся в марте 2022 года и проценты, причитающиеся в сентябре 2022 года будут выплачены в соответствии с измененным порядком платежей в рабочий день, следующий за датой, в которую было принято внеочередное решение (дата купонного платежа 2022 года), т.е. 7 ноября 2022 г., при этом соответствующая дата закрытия реестра наступает на один рабочий день клиринговой системы (в соответствии с определением в глобальном сертификате) раньше даты купонного платежа 2022 года, т.е. 4 ноября 2022 года", — сказано в сообщении.

Выплаты будут произведены в адрес инвесторов, чьи права учитываются в российской депозитарной инфраструктуре. Иностранным держателям необходимо предоставить в адрес компании согласие на прямые выплаты в рублях.

"Северсталь" на фоне санкций в июле запросила согласие держателей еврооблигаций на получение выплат по ним напрямую в рублях по курсу ЦБ РФ. Отмечалось, что держатели облигаций, владеющие ими через НРД или российские депозитарии со счетами в Euroclear или Clearstream, получат выплаты в рублях через НРД или другие российские депозитарии. А держатели, владеющие бумагами через иностранные депозитарии, — через спецсчет, открытый в российском банке.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (76,85% акций).