МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Группа компаний "О'Кей" снизила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям в объеме выпуска не менее 5 миллиардов рублей — до 11,5-11,65% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Segezha размещает биржевые облигации на 500 миллионов юаней

Новому ориентиру соответствует доходность к оферте 12,01-12,17% годовых.

Первоначальный ориентир ставки купонов был установлен на уровне не выше 11,75% годовых (доходность не выше 12,28% годовых).

Компания "О'Кей финанс" в среду собирает заявки инвесторов на 10-летние биржевые облигации с офертой через три с половиной года и квартальными купонами.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 14 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк, "Инвестбанк Синара", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.