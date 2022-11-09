"О'Кей" снизил ориентир купона по облигациям, сообщил источник
Источник: "О'Кей" снизил ориентир купона по облигациям от пяти миллиардов рублей до 11-65%
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Группа компаний "О'Кей" снизила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям в объеме выпуска не менее 5 миллиардов рублей — до 11,5-11,65% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Новому ориентиру соответствует доходность к оферте 12,01-12,17% годовых.
Первоначальный ориентир ставки купонов был установлен на уровне не выше 11,75% годовых (доходность не выше 12,28% годовых).
Компания "О'Кей финанс" в среду собирает заявки инвесторов на 10-летние биржевые облигации с офертой через три с половиной года и квартальными купонами.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 14 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк, "Инвестбанк Синара", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.
https://1prime.ru/Bonds/20221109/838759491.html
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