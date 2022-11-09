МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 16,195 миллиарда рублей при спросе в 307,846 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин на безлимитных аукционах 9 ноября предложит ОФЗ трех серий

Цена отсечения составила 84,5% от номинала, средневзвешенная цена — 85,0244% к номиналу. Доходность по цене отсечения составила 10,31% годовых, средневзвешенная доходность — 10,18% годовых.

Минфин РФ позднее в среду также проведет аукционы по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.