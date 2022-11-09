МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 18,637 миллиарда рублей при спросе в 208,972 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин разместил ОФЗ 26237 на безлимитном аукционе

Цена отсечения составила 97,2295% от номинала, средневзвешенная цена — 97,2311% от номинала.

Минфин РФ ранее в среду на безлимитном аукционе разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 16,195 миллиарда рублей при спросе в 307,846 миллиарда. Позднее министерство также проведет аукцион по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.