МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года на 7,134 миллиарда рублей при спросе в 20,273 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ 29021 с погашением в 2030 году

Цена отсечения составила 93,33% от номинала, средневзвешенная цена — 93,4109% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,36% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 3,35% годовых.

Минфин РФ ранее в среду на безлимитных аукционах разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 16,195 миллиарда рублей при спросе в 307,846 миллиарда и ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 18,637 миллиарда рублей при спросе в 208,972 миллиарда.